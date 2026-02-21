Da Venezia a Il Cairo Un link strategico operato da Egyptair

Egyptair ha inaugurato una nuova rotta tra Venezia e Il Cairo, creando un collegamento diretto tra le due città. La compagnia aerea egiziana ha scelto Venezia per rafforzare la sua presenza nel Nord Italia, offrendo ai passeggeri un’opzione più comoda per viaggiare tra Europa e Africa. La decisione è stata presa anche per favorire il traffico turistico e commerciale in entrambe le direzioni. La rotta, operata con voli quotidiani, entra in servizio questa settimana.

© Quotidiano.net - Da Venezia a Il Cairo. Un link strategico operato da Egyptair

di Egidio Scala Egyptair, la compagnia di bandiera egiziana, insieme a Save, società di gestione dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, annuncia l’apertura della nuova rotta Venezia-Il Cairo. A partire dal 29 giugno i passeggeri potranno usufruire di collegamenti bisettimanali (venerdì e lunedì). La tratta sarà operata con uno dei nuovi aeromobili che Egyptair riceverà nei prossimi mesi da Boeing e Airbus per supportarla nel suo sviluppo internazionale, rafforzando così il network intercontinentale con una flotta più moderna ed efficiente. Ed è proprio in questa strategia globale che si inserisce la scelta di Egyptair di operare nuovi voli da Venezia, area del Nord Est di assoluto interesse strategico sia per il turismo che per i viaggi d’affari.🔗 Leggi su Quotidiano.net Un nuovo volo tra Venezia e Il CairoDal 29 giugno 2026, sarà attivato un nuovo volo diretto tra Venezia e Il Cairo. Operato al cervello da sveglio a 9 anni, l’intervento da primato a PadovaUn bambino di 9 anni è stato sottoposto a un intervento al cervello da sveglio presso l’ospedale di Padova, diventando il primo caso del suo genere nella regione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Da Venezia all’Australia: il fotografo che conquista Down Under; Carnevale di Venezia, 24 treni straordinari sabato 14 e domenica 15 febbraio; Da Venezia a Il Cairo. Un link strategico operato da Egyptair; Per il weekend di Carnevale 24 treni straordinari da e per Venezia. Da Venezia a Cannes, storia dei premi più contestatiI festival di cinema nascono impastati di politica. Quello di Venezia, creato come iniziativa locale veneta, era stato avocato a sé dal regime e, negli ultimi anni, era divenuto una mesta parata di ... repubblica.it Feriae Matricularum: Da Venezia all’operettaTanta carne al fuoco per gli studenti, con il Princeps Tommaso Paccagnini Ci sono 14 matricole, siamo molto contenti. Venite a conoscerci. msn.com DREAM UP TOUR 2026 CAIRO E IL NUOVO MUSEO GEM Viaggio di Gruppo Ottimi voli da Venezia Accompagnatore per tutto il Tour Programma di viaggio TUTTO INCLUSO PRENOTA IN AGENZIA DI VIAGGI www.dreamuptour.it #dreamupto - facebook.com facebook