Da Cremona fino a Viterbo operazione antidroga porta a due arresti

Da viterbotoday.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati in un’operazione antidroga che ha coinvolto diverse città italiane, da Cremona a Viterbo. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nel pomeriggio del 10 febbraio. L’indagine ha portato alla scoperta di un giro di spaccio con consegne rapide e contatti frequenti tra i sospetti. La vicenda continua a svilupparsi, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno portato a compimento l'intervento che riguarda due uomini già in arresto Operazione antidroga che attraversa l'Italia da Cremona fino alla città dei papi. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile nel pomeriggio del 10 febbraio, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone. L'intervento, svolto con il supporto dei militari della stazione di Cremona, ha riguardato due soggetti già in carcere. I destinatari del provvedimento sono un 30enne nigeriano, detenuto presso la casa circondariale di Cremona, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, e un 42enne cileno, attualmente recluso a Viterbo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

