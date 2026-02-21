Crystal Palace-Wolverhampton domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Crystal Palace affronta il Wolverhampton domenica 22 febbraio alle 15:00, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive in casa. La squadra di casa punta a consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti arrivano senza più obiettivi concreti. La partita si gioca nel momento in cui il Palace cerca di migliorare il rendimento in casa, mentre i Wolves vogliono chiudere la stagione senza ulteriori sorprese. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio.

Questa è una partita importante per il Crystal Palace, molto meno per il Wolverhampton il cui destino è già segnato. Le Eagles arrivano al weekend con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione dunque probabilmente hanno bisogno solo di un altro paio di vittorie per assicurarsi la salvezza, e questa sulla carta è una grande opportunità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Crystal Palace-Wolverhampton (domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Nottingham Forest-Crystal Palace (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio ai gialli!

Pronostico Crystal Palace-Wolverhampton: chiudono i giochi salvezza

Pronostico Crystal Palace vs Wolverhampton – 22 Febbraio 2026

