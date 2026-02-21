Crystal Palace-Wolverhampton domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Crystal Palace affronta il Wolverhampton domenica 22 febbraio alle 15:00, una partita che può influenzare la corsa salvezza dei padroni di casa. Il club londinese cerca punti utili per risalire in classifica, mentre i Wolves sono ormai fuori dai giochi. La sfida si svolge allo stadio Selhurst Park, con i tifosi pronti a sostenere la squadra di casa. La partita promette emozioni e battaglie sul campo.

Questa è una partita importante per il Crystal Palace, molto meno per il Wolverhampton il cui destino è già segnato. Le Eagles arrivano al weekend con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione dunque probabilmente hanno bisogno solo di un altro paio di vittorie per assicurarsi la salvezza, e questa sulla carta è una grande opportunità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

