Crolla un altro muraglione a Genova è il secondo in due giorni | evacuate 3 persone

A Genova, un altro pezzo di muro è crollato nel quartiere di Castelletto, causando l’evacuazione di tre persone. Il cedimento si è verificato in una strada abitata, suscitando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i cani addestrati e i team specializzati per verificare la presenza di eventuali persone sotto le macerie. La zona è stata subito messa in sicurezza e le attività di controllo sono in corso.

Questa volta il muraglione crollato nel quartiere di Castelletto. Al fine di scongiurare la presenza di eventuali persone coinvolte richiesta la presenza dei nuclei cinofili e team Usar specializzato in ricerca sotto le macerie. Crolla muraglione vicino a un palazzo, 42 persone evacuate. Un muro di contenimento vicino a un palazzo a Genova è crollato mercoledì sera in via Napoli, nel quartiere del Lagaccio. Genova, piove in tutta la città e l'acqua fa crollare un muraglione sotto un condominio, 52 persone evacuate nella notte. A Genova, un forte acquazzone ha provocato il crollo di un muro vicino a un condominio, costringendo 52 persone a lasciare le loro case durante la notte. Crolla muraglione a Genova, è il secondo in due giorni; Crolla un muraglione in passo Barsanti, sfollato un appartamento. Nessun ferito; Crolla un muraglione a Genova, 42 persone sfollate; Crolla muraglione a Genova, è il secondo in due giorni: nessun ferito. Crolla muraglione a Genova, e' il secondo in pochi giorni. Ancora un muraglione crollato a Genova. Dopo quello di via Napoli, nel quartiere Oregina, dove e' crollato un muro di contenimento. A Genova crolla un muraglione su un palazzo e un garage. GENOVA (ITALPRESS) - Un altro crollo a Genova a poche ore da quello che ha costretto a evacuare un intero palazzo con 52 residenti. Nel tardo pomeriggio un muraglione ha ceduto nella zona di Castellet. Crolla un altro muro in città: vigili del fuoco sul posto con le unità cinofile, strada chiusa.