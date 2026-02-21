Crolla muro a Palermo su auto parcheggiate ferito un carabiniere | 55enne colpito da grosso blocco di cemento

Un muro di cemento si è sgretolato a Palermo, provocando il crollo di dieci auto parcheggiate e ferendo un carabiniere di 55 anni. La caduta dei blocchi ha causato danni materiali e ha messo in allarme i residenti della zona. Il militare è stato estratto dai detriti e trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento. La strada rimane chiusa al traffico.

Un carabiniere è stato salvato dopo essere finito sotto i detriti di un muro crollato a Palermo. La recinzione di cemento alta circa tre metri e lunga decine di metri ha ceduto all’improvviso su di lui mentre stava posteggiando, danneggiando altre 10 auto parcheggiate. Il 55enne militare dell’Arma è rimasto intrappolato sotto un grosso blocco di cemento, che gli è caduto sulle gambe. Il crollo del muro a Palermo Il crollo è avvenuto intorno alle 14.00 di sabato 21 febbraio in via Nairobi, una zona di Palermo non lontano da piazza Indipendenza. Il muro di cemento di circa 30 metri di lunghezza si è sgretolato all’improvviso sulle auto parcheggiate, proprio mentre il 55enne stava posteggiando. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Crolla un muro a Palermo: ferito un carabiniere, dieci auto danneggiateIn via Nairobi a Palermo, un muro di proprietà privata è crollato improvvisamente, ferendo un carabiniere che stava intervenendo sul posto.

