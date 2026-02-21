Crolla il costone chiusa al traffico Discesa Coroglio

Un masso si è staccato dal costone sulla Discesa Coroglio, provocando il crollo e la chiusura temporanea della strada. L’incidente ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area. La strada rimane inaccessibile al traffico mentre si valutano i lavori di ripristino. La situazione ha generato disagi tra i residenti e gli automobilisti che percorrevano l’itinerario. La Protezione Civile monitora la zona per ulteriori rischi.

Il Comune ha comunicato due situazioni critiche che hanno visto la necessità di interventi stradali, in un caso anche con la chiusura della strada. La situazione più grave è quella di Discesa Coroglio, tra Posillipo e Bagnoli, dove si registra la chiusura totale per smottamento. Il provvedimento è scaturito a seguito del crollo di un grosso blocco di pietra distaccatosi dal costone, al di sotto del terrazzo esterno di un'attività commerciale. La Protezione Civile è presente sul luogo insieme ai tecnici comunali per effettuare i sopralluoghi necessari a valutare la stabilità del versante e pianificare le operazioni di ripristino.