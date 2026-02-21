Cristina la prima donna italiana Master of Wine

Cristina Mercuri ha conquistato il titolo di Master of Wine, una delle certificazioni più difficili nel settore vinicolo. La sua vittoria deriva da anni di studio e impegno, e la sua nomina rappresenta un traguardo storico per l’Italia. La sua passione per il vino e la capacità di superare le prove più esigenti le hanno aperto le porte di questo prestigioso riconoscimento. Ora Cristina si prepara a condividere la sua esperienza con giovani appassionati.

Cristina Mercuri è stata proclamata Master of Wine, diventando la prima donna italiana (e la quarta in assoluto) a ottenere la qualifica certamente più selettiva del settore. Un risultato che, al di là della formula celebrativa, certifica competenza tecnica e una certa ostinazione allo studio. Toscana di nascita, milanese d’adozione, Mercuri arriva al vino dopo una prima carriera da avvocata in studi legali internazionali, trascorsa a occuparsi di fusioni, acquisizioni e proprietà intellettuale. Nel 2015 la scelta di cambiare campo, non metodo. Al mondo enologico trasferisce rigore analitico e disciplina, costruendo in meno di un decennio un profilo che oggi la vede anche Wine Editor per Forbes Italia e giudice internazionale per Decanter.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

