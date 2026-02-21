Crisi dell’agricoltura tra maltempo e alluvioni tutti i prodotti a rischio
Il maltempo ha danneggiato gravemente le coltivazioni, causando perdite significative. Le intense piogge e le alluvioni hanno distrutto vaste aree di campi coltivati, compromettendo la qualità e la quantità di prodotti alimentari. Le aziende agricole si trovano a dover affrontare una riduzione della produzione e difficoltà nella distribuzione. Le colture di grano e frutta sono tra le più colpite, mettendo a rischio la produzione stagionale. La situazione obbliga a riconsiderare le strategie di gestione del rischio climatico.
I danni causati dal maltempo all’agricoltura sono tangibili e già misurabili. Secondo gli esperti, infatti, quello che è successo ai campi nelle ultime settimane, contraddistinte da piogge intense e clima sempre più estremo, ha messo a serio rischio la coltura e la distribuzione di quelli che sono prodotti simbolo del Made in Italy e dell’export italiano. Il grano duro tra semine bloccate e smottamenti. In Toscana l’allarme riguarda in particolare il grano duro, coltura simbolo della cerealicoltura italiana e materia prima essenziale per la produzione di pasta e pane. Nelle aree a maggiore vocazione cerealicola della provincia di Grosseto, le piogge persistenti hanno saturato i terreni rendendo impossibile l’ingresso dei mezzi agricoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Calabria: Maltempo Devastante, Tremila Ettari di Agricoltura Sott’acqua e Rischio Crisi Alimentare.Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando l’allagamento di circa tremila ettari di terreni agricoli.
Maltempo senza tregua in Spagna: rischio alluvioni e frane, tremila persone evacuate in AndalusiaIl maltempo non dà tregua in Andalusia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Agricoltura e pesca tra tecnologia, tradizione e tutela dell’ambienteNicola Tavoletta, presidente nazionale di Acli Terra, parla di sostenibilità, agricoltura e pesca 5.0, innovazione tecnologica, giustizia sociale e tutela del territorio italiano ... interris.it
Crisi del vino, cantine piene di bottiglie invendute, precipita il prezzo dell'uvaI produttori dei consorzi denunciano la crisi in consiglio regionale. Bisogna fare qualcosa dicono. Nel 2025 in Piemonte la produzione di vino è calata del 4% rispetto all'anno precedente. rainews.it
#LiveSpecial | Agricoltura lucana, a tutto tondo con l'assessore Cicala su cuochi, filiera e crisi idrica x.com
AGRICOLTURA SALENTINA, CONFRONTO IN REGIONE PUGLIA: “SERVONO INTERVENTI URGENTI CONTRO CRISI XYLELLA E RINCARI” #regionepuglia #gruppofdiregionepuglia - facebook.com facebook