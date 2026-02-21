Crisi dell’agricoltura tra maltempo e alluvioni tutti i prodotti a rischio

Il maltempo ha danneggiato gravemente le coltivazioni, causando perdite significative. Le intense piogge e le alluvioni hanno distrutto vaste aree di campi coltivati, compromettendo la qualità e la quantità di prodotti alimentari. Le aziende agricole si trovano a dover affrontare una riduzione della produzione e difficoltà nella distribuzione. Le colture di grano e frutta sono tra le più colpite, mettendo a rischio la produzione stagionale. La situazione obbliga a riconsiderare le strategie di gestione del rischio climatico.

I danni causati dal maltempo all'agricoltura sono tangibili e già misurabili. Secondo gli esperti, infatti, quello che è successo ai campi nelle ultime settimane, contraddistinte da piogge intense e clima sempre più estremo, ha messo a serio rischio la coltura e la distribuzione di quelli che sono prodotti simbolo del Made in Italy e dell'export italiano. Il grano duro tra semine bloccate e smottamenti. In Toscana l'allarme riguarda in particolare il grano duro, coltura simbolo della cerealicoltura italiana e materia prima essenziale per la produzione di pasta e pane. Nelle aree a maggiore vocazione cerealicola della provincia di Grosseto, le piogge persistenti hanno saturato i terreni rendendo impossibile l'ingresso dei mezzi agricoli.

Calabria: Maltempo Devastante, Tremila Ettari di Agricoltura Sott’acqua e Rischio Crisi Alimentare.Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando l’allagamento di circa tremila ettari di terreni agricoli.

Maltempo senza tregua in Spagna: rischio alluvioni e frane, tremila persone evacuate in AndalusiaIl maltempo non dà tregua in Andalusia.

