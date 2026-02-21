cricket annullata per pioggia la sfida del super 8 tra pakistan e nuova zelanda ai mondiali t20

La pioggia intensa a Colombo ha causato l’annullamento della partita tra Pakistan e Nuova Zelanda nel torneo mondiale di cricket T20. Le condizioni meteorologiche hanno impedito lo svolgimento dell’unico incontro programmato per la prima giornata dei Mondiali 2026, interrompendo la competizione. Gli organizzatori hanno dovuto annullare il match, lasciando in sospeso le sfide successive. La pioggia continua a rendere difficile programmare gli incontri nelle prossime settimane.

La prima giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, si chiude con un nulla di fatto, in quanto la pioggia incessante caduta a Colombo, capitale cingalese, costringe gli arbitri a cancellare l’unico match previsto. Si spartiscono un punto a testa, dunque, Nuova Zelanda e Pakistan, inserite nel Gruppo 2 della seconda fase della rassegna iridata, che definirà le semifinaliste. Domani si affronteranno Inghilterra e Sri Lanka, e la vincente balzerà in testa al raggruppamento. Nell’altro match in programma, invece, sfida tra India e Sudafrica. MONDIALI CRICKET T20 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

