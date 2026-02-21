Coventry promuove l’Olimpiade diffusa | Oltre le aspettative

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato Milano durante i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, promuovendo l’idea di un’Olimpiade diffusa che supera le aspettative. Ha elogiato l’ospitalità e l’entusiasmo delle località coinvolte, sottolineando l’impatto ispiratore di questa edizione. Coventry ha incontrato volontari e organizzatori, evidenziando l’efficienza delle strutture e l’atmosfera positiva presente in tutte le venue. La sua visita ha rafforzato l’immagine di un evento che coinvolge tutto il territorio.

Un’atmosfera elettrica per le prime Olimpiadi diffuse. La presidente del Cio Kirsty Coventry è intervenuta al Main media Centre di Milano per un bilancio dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026: "Ho avuto l’onore e il privilegio di visitare diverse località – ha esordito –, questi Giochi sono stati d’ispirazione, ringraziamo la squadra della Fondazione Milano Cortina 2026 e Giovanni Malagò (presente durante la conferenza, ndr), grazie a tutti i volontari: l’atmosfera e l’ospitalità in tutte le venue sono state superlative, siamo rimasti colpiti davvero. L’atmosfera è stata elettrica, in Brasile ad esempio hanno sospeso il carnevale per i Giochi Olimpici, è stato qualcosa di meraviglioso".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

