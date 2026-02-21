Cotelli | Brucia la sconfitta ma c' è l' orgoglio di aver tutto in campo

Cotelli si infuria per la sconfitta, ma si sente orgoglioso della grinta dimostrata in campo. La partita tra Germani Brescia e Olimpia Milano ha mostrato un confronto acceso, con entrambe le squadre che lottano fino all’ultimo minuto. I giocatori di Brescia hanno dato il massimo, anche se alla fine la vittoria è sfuggita. La squadra si prepara subito per la prossima sfida, consapevole delle proprie forze.

La semifinale delle Final Eight di Coppa Italia ha visto Germani Brescia affrontare Olimpia Milano con intensità e determinazione, offrendo una prestazione di alto livello. Nonostante l’esito non abbia premiato Brescia, la partita ha evidenziato coesione di squadra, gestione degli episodi e una competitività costante contro un avversario di primo piano, offrendo indicazioni utili in chiave futura. La prova di squadra ha messo in luce una puoi-ancora migliorare sul possessivo e una difesa organizzata, capace di contenere le iniziative avversarie per gran parte della contesa. Il gruppo ha mostrato carattere, portando avanti la partita con ritmo e ritmo collettivo, pur senza riuscire a ribaltare l’esito finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

SERIE c e serie d. Sconfitta che brucia per la Folgore. Ma Fgl-Zuma espugna CortonaLa Folgore San Miniato ha subito una sconfitta pesante contro il Poliri di Firenze, perdendo 3-1 in casa.

