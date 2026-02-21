Cosa sono rink e puck quando scatta il fuorigioco | hockey come arrivare preparati a Usa-Canada
L’hockey su ghiaccio ha fatto il suo ritorno alle Olimpiadi, attirando l’attenzione di molti appassionati. Durante le partite, si sentono spesso termini come “rink”, “puck” e “fuorigioco”, che possono sembrare complicati a chi non conosce le regole. Per aiutare il pubblico a seguire meglio le azioni, ecco un breve glossario con le parole più usate. Prepararsi in anticipo permette di capire le dinamiche tra Usa e Canada nella finale.
È il campo, si chiama anche pista. È lungo 60 metri e largo 26. È diviso in tre parti da due linee blu che separano il terzo offensivo, il terzo difensivo e il terzo neutro dove c’è la linea rossa del centrocampo. Le squadre hanno un portiere, due difensori, tre attaccanti. I cambi sono continui, non bisogna aspettare che si fermi il gioco. Ogni giocatore resta sul ghiaccio per circa 50 secondi, poi esce per far entrare un compagno. È il disco con cui si gioca. Vietatissimo chiamarlo palla, fareste capire subito che non avete mai visto una partita di hockey. È di gomma vulcanizzata, pesa circa 160 grammi, arriva a una velocità di 150 kmh.🔗 Leggi su Gazzetta.it
