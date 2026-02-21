Una serie tv ha mostrato l’Iran degli ayatollah in modo più vivido di molti studi e dibattiti. Attraverso scene realistiche, porta in primo piano le sfide quotidiane delle persone e le tensioni politiche che attraversano il paese. La narrazione coinvolge il pubblico con dettagli concreti, come le restrizioni sulle libertà e le difficoltà economiche. Questo racconto visivo offre spunti interessanti anche per l’intelligenza artificiale.

C’è una serie che negli ultimi anni ha raccontato l’Iran meglio di molti saggi, di molte conferenze, di molte indignazioni da talk show. Si chiama “Teheran”. E’ un thriller, certo. E’ una storia di spionaggio, inseguimenti, doppi giochi. Ma sotto la tensione narrativa scorre un’altra trama: la descrizione chirurgica di un regime. Testo realizzato con AI La protagonista, Tamar Rabinyan, agente del Mossad infiltrata nella capitale iraniana, è il pretesto. Il vero soggetto è il sistema. Teheran mostra come funziona uno stato che ha fatto della sorveglianza la propria grammatica. Non c’è bisogno di proclami ideologici: basta una stanza con le telecamere, un interrogatorio, un sospetto.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cosa può imparare l’occidente dagli errori di Foucault sull’IranIl motivo per cui lo slogan ‘Donna, vita, libertà’ non ha conquistato spazio in Germania deriva dal fatto che l’Occidente ha commesso errori nel valutare la situazione in Iran.

È l’antisemitismo degli ayatollah il virus che ha divorato l’IranL’antisemitismo degli ayatollah rappresenta una radice profonda di tensioni e divisioni in Iran, influenzando non solo la politica interna ma anche le relazioni internazionali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.