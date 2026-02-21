Corvino sul Lecce | Difesa tra le migliori Inter ostica Pio Esposito è un fuoriclasse

Pantaleo Corvino sottolinea che il Lecce ha una difesa tra le più robuste, ma dovrà affrontare un’Inter difficile da superare. Il dirigente evidenzia anche le qualità di Pio Esposito, definendolo un talento straordinario. La squadra si sta dimostrando compatta e pronta per le sfide imminenti, grazie a un progetto che combina stabilità finanziaria e valorizzazione dei giocatori giovani. Il prossimo incontro si avvicina e il club si prepara con determinazione.

Un percorso di crescita che unisce solidità economica, sviluppo dei talenti e concretezza sportiva, guidato da Pantaleo Corvino. Il Lecce ha dimostrato che è possibile restare in Serie A valorizzando il vivaio e costruendo valore nel tempo, grazie a una gestione basata sulla patrimonializzazione e sull'individuazione di nuove risorse provenienti da tutto il mondo. Il club ha costruito un modello fondato sulla valorizzazione dei giovani e sulla crescita interna, con conseguente stabilità sportiva ed economica. Si è passati da una visione legata all'emergenza a una strategia di lungo periodo, capace di trasformare l'organizzazione in un vero laboratorio di eccellenza.

