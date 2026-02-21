Corvino | Oggi club si fanno condizionare dai social Ai giovani manca il calcio di periferia
Corvino ha commentato che molte società sono influenzate dai social media e che i giovani spesso preferiscono il calcio di strada alle strutture ufficiali. Prima della partita contro l’Inter, ha sottolineato l'importanza della difesa come punto forte della squadra. Ha anche spiegato che mantenere i talenti locali è difficile, ma il club sta facendo il possibile per trattenere i giocatori più promettenti. La squadra si prepara a una sfida importante, con la speranza di ottenere un risultato positivo.
Dall’Inter all’Inter. Il 13 agosto 2022 il Lecce targato Sticchi Damiani & Pantaleo Corvino esordiva in Serie A da neopromosso contro l’Inter di Inzaghi, che strappò tre punti al Via del Mare grazie a un gol di Dumfries al 94’. Quell’Inter arrivò in finale di Champions, mentre per i giallorossi era l’inizio di una nuova era: giovani scovati e rivenduti a peso d’oro, ottimi risultati sul campo e. sul conto. Stulic, però, finora ha segnato appena due gol. "Il Lecce ha la nona migliore difesa del campionato, ciò significa che stiamo provando a salvarci puntando sulla fase difensiva. Le squadre sono come delle coperte: se le tiri da un lato, dall’altro resta qualcosa in meno.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lecce, Corvino: Guilbert, Maleh e Rafia fuori dai nostri piani. No ai nomi, sì alle scommessePantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica al Lecce, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa. Di seguito alcuni dei passaggi principali tra le sue dichiarazioni: Non è facile essere lucidi ... tuttomercatoweb.com
Corvino sul calciomercato: Abbiamo rispettato le logiche tecniche e societarieLECCE – E’ una spiegazione a tutto tondo circa le dinamiche che hanno caratterizzato la sessione invernale del mercato giallorosso quella fornita dal direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino accom ... trnews.it
