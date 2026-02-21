Cortona ok al progetto per il restauro del muro di piazza del Mercato

A Cortona, il Comune ha approvato un progetto da 180 mila euro per restaurare il muro di piazza del Mercato. L’intervento mira a rafforzare la stabilità della struttura e migliorare la sicurezza dei pedoni. Durante i lavori, saranno riparati i danni più evidenti e inseriti interventi per agevolare il traffico vicino alle scuole. La decisione arriva dopo settimane di discussioni con residenti e commercianti. Ora si aspetta l’avvio dei lavori.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – . Intervento da 180 mila euro per sicurezza, tutela del patrimonio e viabilità scolastica. La Giunta Comunale di Cortona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di restauro conservativo della porzione di mura storiche fra piazza del Mercato e via Gioco del Pallone. L'intervento rappresenta un'azione prioritaria per la sicurezza pubblica e per la salvaguardia del patrimonio storico cittadino. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del crollo avvenuto il 25 ottobre 2024 in prossimità della rampa di accesso allo Spirito Santo, conseguenza delle intense precipitazioni registrate durante l'allerta meteo del giorno precedente, che hanno provocato il cedimento di una parte del muro in pietra a sostegno del terrapieno sovrastante.