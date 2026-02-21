Corteo per Deranque questa è casa nostra | nessuno scontro solo un arresto

Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine a Lione durante un corteo dedicato a Quentin Deranque, morto dopo un'aggressione avvenuta giovedì scorso. La causa dell’arresto è il possesso di un’arma, segnalato dalle autorità tra le persone presenti. La marcia ha attirato numerosi partecipanti che hanno scandito slogan come “questa è casa nostra”. Nessun scontro è stato registrato, ma la tensione rimane alta tra i presenti. La situazione si mantiene sotto controllo.

Una persona è stata arrestata dalle forze dell'ordine per possesso di arma a Lione, alla marcia per commemorare lo studente di estrema destra Quentin Deranque, aggredito durante scontri con attivisti di estrema sinistra giovedì scorso e deceduto sabato in ospedale. Secondo la prefettura del Rodano (Rhône), la persona, di cui non sono state diffuse le generalità, è stata trovata in possesso di un coltello e un martello. Non è ancora chiaro se appartenga a un gruppo o a un'organizzazione in particolare. Lo riporta Bfmtv. Alla manifestazione, dove non si sono registrati scontri o violenze, hanno partecipato circa 3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

