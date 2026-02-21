Corteo per Deranque questa è casa nostra | nessuno scontro solo un arresto
Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine a Lione durante un corteo dedicato a Quentin Deranque, morto dopo un'aggressione avvenuta giovedì scorso. La causa dell’arresto è il possesso di un’arma, segnalato dalle autorità tra le persone presenti. La marcia ha attirato numerosi partecipanti che hanno scandito slogan come “questa è casa nostra”. Nessun scontro è stato registrato, ma la tensione rimane alta tra i presenti. La situazione si mantiene sotto controllo.
Una persona è stata arrestata dalle forze dell'ordine per possesso di arma a Lione, alla marcia per commemorare lo studente di estrema destra Quentin Deranque, aggredito durante scontri con attivisti di estrema sinistra giovedì scorso e deceduto sabato in ospedale. Secondo la prefettura del Rodano (Rhône), la persona, di cui non sono state diffuse le generalità, è stata trovata in possesso di un coltello e un martello. Non è ancora chiaro se appartenga a un gruppo o a un'organizzazione in particolare. Lo riporta Bfmtv. Alla manifestazione, dove non si sono registrati scontri o violenze, hanno partecipato circa 3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Omicidio Deranque: 2 indagati, 7 sospetti e corteo bloccato. TensioneLa morte di Deranque, avvenuta durante un corteo, ha portato all’apertura di un’indagine con due persone indagate per omicidio volontario.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Non sarà vietato il corteo in onore di Quentin Deranque a Lione; Morte Deranque, 7 sospetti. Domani il corteo, è allerta; INTERVISTA A CONTRE-ATTAQUE: È STATA LA BANDA FASCISTA DI QUENTINE DERANQUE A LANCIARE L’ASSALTO; A Lione i fascisti hanno organizzato un’imboscata armata.
A Lione al via la marcia per Quentin. Corteo diviso, dietro l'ala duraLfi contraria, Bardella ai suoi: 'Non andate'. Città blindata, si teme l'ultradestra. Macron invita alla calma (ANSA) ... ansa.it
Francia, in 3mila a Lione per il corteo in ricordo di Quentin DeranqueSarebbero circa 3mila le persone che nel pomeriggio del 21 febbraio hanno partecipato alla ... msn.com
Francia,a Lione corteo per omicidio Deranque.Distribuiti i cartelli:”Ucciso dalla milizia di Mélenchon”. Dopo l'omicidio dello studente di estrema destra si è acceso un clima di profonde tensioni politiche in vista delle elezioni del prossimo anno. x.com
Lione blindata si prepara per il corteo, alle 15, in memoria di Quentin #Deranque, il giovane nazionalista ucciso da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra. Dal presidente #Macron appello alla calma. Il ministero dell'Interno francese: in piazza previste - facebook.com facebook