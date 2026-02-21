Corteno Golgi esplosione in casa | vittima sul colpo indagini

Una forte esplosione in una abitazione di Corteno Golgi ha provocato la morte immediata di una persona. La causa sembra essere un problema con una bombola di gas, che ha provocato l’esplosione improvvisa. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e avviare le indagini. La polizia sta ascoltando i vicini per ricostruire l’accaduto. La zona è stata isolata mentre si cerca di chiarire i dettagli dell’incidente.

Una tragedia ha colpito la comunità di Corteno Golgi, in provincia di Brescia, questo sabato 21 febbraio. Un uomo è deceduto a seguito di una violenta esplosione avvenuta in una palazzina in via Paolo VI, nella frazione di Lombro. L'allarme è scattato intorno alle 11:30, e nonostante il rapido intervento dei soccorsi, l'uomo è stato dichiarato morto sul colpo. La mattinata si è aperta con un boato che ha scosso la quiete del piccolo centro in Val Camonica. L'onda d'urto, descritta come fortissima, ha fatto temere il peggio ai residenti, allertati immediatamente dai rumori e dalle vibrazioni avvertite nelle abitazioni circostanti.