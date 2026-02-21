Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump | colpo al Presidente

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi globali imposti dall’amministrazione Trump, sostenendo che mancano dell’autorizzazione del Congresso. Questa decisione arriva in un momento in cui il governo aveva aumentato le tariffe su prodotti cinesi e altri paesi. La sentenza, adottata con una maggioranza di 6 a 3, limita il potere esecutivo di imporre dazi senza l’approvazione legislativa. La disputa riguarda le modalità di applicazione delle tariffe commerciali statunitensi.

La Corte Suprema degli Stati Uniti annulla i dazi globali imposti da Donald Trump perché privi di autorizzazione del Congresso, in una storica decisione 6-3. La decisione della Corte Suprema. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza storica annullando la maggior parte dei dazi imposti dall’amministrazione di Donald Trump. La decisione è arrivata con una maggioranza di 6 giudici favorevoli e 3 contrari, e riguarda in particolare i poteri con cui il presidente aveva imposto tariffe ampie e generalizzate su beni importati. Secondo il massimo organo giudiziario americano, Trump non aveva l’autorità legale di imporre tali tariffe in base alla legge che aveva utilizzato — l’ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 — perché quei poteri non includono l’imposizione di dazi di questa portata senza il chiaro via libera del Congresso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

