coriandoli e bollicine i migliori champagne abbinati ai singoli carri

Claudio Fonio, noto ristoratore e sommelier, ha deciso di abbinare i carri di Carnevale ai migliori champagne. Questa tradizione, ormai consolidata, mira a valorizzare i dettagli di ogni sfilata con un tocco di eleganza. Quest’anno, ha scelto di associare ogni carro a una bottiglia speciale, creando un collegamento tra la festa e il mondo del vino. La scelta di Fonio interessa molti appassionati, curiosi di scoprire gli abbinamenti proposti.

Come ogni anno abbiamo chiesto a Claudio Fonio, imprenditore, ristoratore, sommelier e appassionato di Carnevale, di fare un gioco: abbinare ogni carro di Prima categoria a uno champagne. Ne è venuto fuori un racconto inedito e simpatico. Jacopo Allegrucci: Nel campo dei miracoli. L’allegoria ci ricorda che solo lo studio e il sacrificio costruiscono un futuro reale. A questa ricerca di autenticità si lega lo champagne Sanger “Voyage 360” extra brut, sintesi magistrale di ben 42 villaggi champenois. Se il carro svela l’inganno delle illusioni facili, Sanger propone un percorso frutto di un assemblaggio paritario di Chardonnay, Pinot Noir e Meunier.🔗 Leggi su Lanazione.it

Carri e coriandoli. E’ già tempo di “CarnevalMarlia“Il CarnevalMarlia 2026 si avvicina, portando con sé quattro giornate dedicate ai corsi mascherati.

Finale, coriandoli in centro. Ma niente carri in piazzaA Finale Emilia, il Carnevale dei bambini torna per la sua 48ª edizione, aprendo la stagione dei festeggiamenti mascherati.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.