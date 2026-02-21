Cordone dunale al collasso tracimato in due punti della costa nell’Oasi delle Cesine

Le intense mareggiate hanno causato il collasso del cordone dunale nell’Oasi delle Cesine, portando alla tracimazione in due punti della costa. Il forte moto delle onde ha indebolito le barriere di protezione, che ora risultano gravemente danneggiate. La situazione mette a rischio l’ecosistema locale e richiede interventi immediati. La presenza di sedimenti che si accumulano lungo la riva rende ancora più difficile la stabilità della zona.

Dopo le recenti mareggiate colpita la barriera della riserva naturale del litorale adriatico. Sopralluogo congiunto dei tecnici del Comune di Vernole, Wwf e carabinieri forestali. Monitorata la fuoriuscita delle acque salmastre del Pantano Grande verso il mare VERNOLE – Colpita e quasi affondata anche la barriera dunale di protezione dell’Oasi naturale delle Cesine in seguito all’azione delle recenti e intense mareggiate che hanno interessato il litorale salentino. Lo hanno evidenziato nelle scorse ore, e non senza preoccupazione, l’amministrazione comunale di Vernole e la delegazione del Wwf che si occupa della gestione della riserva naturalistica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

