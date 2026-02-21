Cordoglio per la morte di Paganelli

Paganelli è morto, dopo aver dedicato la sua vita alla ristorazione e al calcio dilettantistico. Durante l’estate, gestiva un ristorante sulla costa toscana, mentre nei mesi più freddi si impegnava come direttore sportivo in squadre locali. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi e amici, che ricordano la passione e l’impegno con cui affrontava ogni stagione. La notizia si è diffusa rapidamente tra chi lo conosceva bene.

Divideva i 12 mesi a metà: da giugno a settembre lavorando nel settore della ristorazione in Lucchesia e in Versilia; da ottobre a maggio diventava uno dei più apprezzati direttori sportivi del calcio dilettantistico. Profondo cordoglio ad Altopascio per la scomparsa di Piero Paganelli, per tutti però era semplicemente " Moschino ". Aveva 76 anni e si è spento all'ospedale a Lucca, dove era ricoverato da tempo per una grave malattia. La passione per il "pallone" lo aveva contagiato sin da bambino. Poi questa vocazione, di saper costruire una squadra, renderla vincente, cercando i giocatori giusti, non solo come caratteristiche tecniche, ma anche e soprattutto umane.