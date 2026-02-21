Coppia spiata in un B&B a Parma ecco come sono state scoperte le microcamere

Una coppia ha scoperto microcamere nascoste nel bagno e nella camera di un B&B a Parma, portando alla sospensione dell’attività per 15 giorni. Le telecamere erano state installate senza il loro consenso, rendendo evidente la violazione della privacy. La scoperta è avvenuta durante il soggiorno, quando gli ospiti hanno notato apparecchiature insolite in punti nascosti. La proprietaria dell’albergo rischia ora sanzioni penali e amministrative. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra altri clienti e residenti.

