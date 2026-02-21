Coppa Italia l’Olimpia mata Brescia con Brooks e vola in finale

L’Olimpia ha battuto Brescia grazie a una prestazione di Brooks, portandosi in finale di Coppa Italia. La squadra milanese ha dominato il match fin dall’inizio, sfruttando i punti forti del suo playmaker. Brescia ha cercato di reagire, ma ha trovato difficoltà a contenere le incursioni offensive di Olimpia. Con questa vittoria, l’Olimpia raggiunge la terza finale consecutiva, con l’obiettivo di conquistare il trofeo che manca dal 2022.

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, l’Olimpia mata Brescia con Brooks e vola in finale

Torino, 21 febbraio 2026 – Ancora in finale, per la terza volta consecutiva, ma con la voglia adesso di alzarla quella Coppa Italia che manca in bacheca dal 2022. L’Olimpia Milano vince la semifinale contro la Germani Brescia per 106-102, una partita divertente, a punteggio altissimo, con un ritmo davvero indemoniato. Le squadre. L’Armani deve fare un monumento a Brooks, che dopo un primo turno incolore, gioca una partita praticamente perfetta con 57 da 2 e 57 da 3 diventando l’artefice del passaggio alla finalissima. Milano sceglie la configurazione da “smallball” anche se poi Nebo gioca comunque 29 minuti, e questo fa tornare ancor di più protagonista LeDay che segna 17 punti, allarga il campo con 46 da 3 e recupera anche 7 rimbalzi per una partita a tutto tondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net LIVE Brescia-Olimpia Milano 102-106, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini volano ancora in finale con Brooks e Shields decisiviBrooks e Shields hanno guidato l’Olimpia Milano alla vittoria contro Brescia con il punteggio di 106-102 in una partita combattuta. Basket, Brooks trascina Milano in finale di Coppa Italia. L’Olimpia batte Brescia dopo una sfida spettacolareBrooks ha portato l’Olimpia Milano in finale di Coppa Italia dopo aver segnato 30 punti nella semifinale contro Brescia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Coppa Italia imprevedibile: a Torino, l’Olimpia comincia contro Trieste; Final Eight Coppa Italia, Milano cambia marcia nella ripresa e batte Trieste 94-86; L’Olimpia Milano batte Trieste ma perde Diop. Ora c'è Brescia in semifinale; Olimpia Milano, ora serve cambiare passo: recuperi importanti verso la Coppa Italia. Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streamingAndranno in scena oggi, sabato 21 febbraio, le due semifinali della Final Eight Coppa Italia 2026. Dopo il giorno di riposo di ieri, sul parquet della ... oasport.it Olimpia, finisce la Coppa Italia di Diop. Poeta: «Proviamo a interrompere meccanismi di Brescia»L'Olimpia Milano affronta in semifinale di Coppa Italia la Germani Brescia, con la sfida da ex per coach Peppe Poeta. L’Olimpia quest’anno ha battuto Brescia ... pianetabasket.com DAZN offre gratis Serie A Women, LaLiga, pallavolo A2, Coppa Italia A2 e hockey su ghiaccio. Basta registrarsi per guardare gli eventi. https://tech.everyeye.it/notizie/calcio-sport-gratis-dazn-lista-eventi-27-febbraio-2026-861071.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook Pallavolo Coppa Italia A2M - Tinet Prata-Abba Pineto: la finale più giusta, la finale più attesa x.com