Convocati Juve per il Como | 5 assenti La decisione finale su David pescato un baby

La Juventus ha annunciato i convocati per la partita contro il Como, ma cinque giocatori non sono presenti. La squadra si prepara per una sfida importante allo Stadium, con l’attenzione puntata sulla posizione di David, ancora in dubbio. Intanto, il tecnico ha deciso di portare in panchina un giovane talento, scelto tra i promettenti del settore giovanile. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del fischio d’inizio.

