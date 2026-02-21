Convegno a Monreale sul senatore Inghilleri | l’Accademia Siculo-Normanna lo ricorda nel centenario della scomparsa

L’Accademia Siculo-Normanna ha deciso di organizzare un convegno dedicato a Calcedonio Inghilleri, in occasione del centenario della sua morte. L’evento si svolgerà mercoledì 25 febbraio a Monreale e approfondirà il ruolo del senatore nella città e nel periodo storico di riferimento. Durante l’incontro si discuteranno le sue attività politiche e il contributo alla comunità locale. La giornata si concluderà con una tavola rotonda su temi legati alla sua eredità.

La presentazione dell’evento, che si svolge con il patrocinio del Senato della Repubblica, sarà a cura del docente universitario Antonello Velez, mentre la relazione sarà tenuta dalla storica e saggista Amelia Crisantino; il giornalista Nicola Giacopelli farà da moderatore. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, è prevista la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi. «In collaborazione con la Pro Loco di Monreale, abbiamo voluto promuovere questa iniziativa – dichiara la presidente dell’Accademia, Chiara Giacopelli – per ricordare, esattamente nel giorno in cui ricorre il centenario della sua scomparsa, la figura e l’attività parlamentare del senatore Inghilleri, che è considerato, tra l’altro, uno dei più autorevoli e stimati giuristi italiani dell’Ottocento».🔗 Leggi su Monrealelive.it

