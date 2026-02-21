Convegno a Monreale sul senatore Inghilleri | l’Accademia Siculo-Normanna lo ricorda nel centenario della scomparsa
L’Accademia Siculo-Normanna ha deciso di organizzare un convegno dedicato a Calcedonio Inghilleri, in occasione del centenario della sua morte. L’evento si svolgerà mercoledì 25 febbraio a Monreale e approfondirà il ruolo del senatore nella città e nel periodo storico di riferimento. Durante l’incontro si discuteranno le sue attività politiche e il contributo alla comunità locale. La giornata si concluderà con una tavola rotonda su temi legati alla sua eredità.
La presentazione dell’evento, che si svolge con il patrocinio del Senato della Repubblica, sarà a cura del docente universitario Antonello Velez, mentre la relazione sarà tenuta dalla storica e saggista Amelia Crisantino; il giornalista Nicola Giacopelli farà da moderatore. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, è prevista la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi. «In collaborazione con la Pro Loco di Monreale, abbiamo voluto promuovere questa iniziativa – dichiara la presidente dell’Accademia, Chiara Giacopelli – per ricordare, esattamente nel giorno in cui ricorre il centenario della sua scomparsa, la figura e l’attività parlamentare del senatore Inghilleri, che è considerato, tra l’altro, uno dei più autorevoli e stimati giuristi italiani dell’Ottocento».🔗 Leggi su Monrealelive.it
“Quando l’amore diventa una trappola”: convegno col Rotary Club Terra NormannaIl Rotary Club Aversa Terra Normanna organizza un incontro pubblico dal titolo “Quando l’amore diventa una trappola mortale”.
Napoli celebra Scarpetta: una mostra e un convegno per il centenarioNapoli rende omaggio a Eduardo Scarpetta con una mostra e un convegno dedicati al centenario della scomparsa del celebre drammaturgo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Enti Locali e Bilancio 2026: a Monreale un convegno di studio con i massimi esperti del settore; Monreale, al Cine-Teatro Imperia un confronto sulla Legge di Bilancio 2026: amministratori e tecnici a lavoro sulle sfide per gli Enti Locali -; Monreale, addio alla carta d’identità cartacea, obbligatoria la CIE: via alle prenotazioni; Il femminicidio: conoscere per prevenire, agire per proteggere, se ne parlerà domenica all’Asca.
Ragusa. Alta Arte della Ristorazione Siciliana, premiato Giovanni Digrandi dall’Accademia delle Prefi Una visita ufficiale dell’Accademia delle Prefi a Ragusa, la città dei ponti, è uno dei gioielli del barocco siciliano, e il suo fascino particolare la rende una met - facebook.com facebook