Controlli sul benessere animale | Oipa e autorità sequestrano otto cani

L’Oipa e le autorità hanno sequestrato otto cani durante controlli sul benessere animale. La decisione deriva da un’ordinanza che ha rafforzato le verifiche sulle condizioni di vita degli animali nelle case e nelle strutture del Comune. Durante le ispezioni, sono stati riscontrati diversi problemi di tutela e di igiene. Le autorità continuano a monitorare le situazioni di potenziale maltrattamento e a intervenire immediatamente. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni.

Nel rispetto dell’ordinanza che ha rafforzato i controlli sul benessere animale e sulle condizioni di detenzione nel territorio comunale, proseguono le verifiche congiunte delle autorità e delle associazioni di tutela. Un’attività che si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso la protezione degli animali e la prevenzione di situazioni di degrado o maltrattamento. L’ennesimo intervento da parte delle guardie zoofile della sezione ferrarese di Oipa. È avvenuto in via Provinciale Centese 225, insieme al servizio veterinario Usl, e polizia locale, alla presenza del sindaco di Bondeno Simone Saletti, sono stati prelevati 8 cani, trasferiti sia presso la Lega del cane di Ferrara che presso il canile intercomunale di Portoverrara.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sicurezza e benessere animale: Roma valuta nuovi patentini e corsi per i proprietari di caniRoma si prepara a introdurre nuovi patentini e corsi obbligatori per i proprietari di cani.

Mascali, canile sotto sequestro: cani detenuti in condizioni incompatibili con il benessere animaleI Carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato un canile a Mascali dopo aver riscontrato condizioni incompatibili con il benessere animale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.