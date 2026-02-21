Controlli straordinari a Lucca | 311 persone identificate tra stazione e centro storico

A Lucca, 21 febbraio 2026, sono stati effettuati controlli straordinari che hanno portato all’identificazione di 311 persone tra la stazione e il centro storico. Le forze dell’ordine hanno perlustrato le strade principali e i luoghi di aggregazione per prevenire comportamenti sospetti. Durante le operazioni, sono stati controllati anche alcuni veicoli in transito. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di sicurezza in città. La cittadinanza ha osservato attentamente le attività delle forze dell’ordine.

Lucca, 21 febbraio 2026 - Due giorni di controlli straordinari per rafforzare la sicurezza nelle aree più sensibili della città. Tra il 19 e il 20 febbraio le forze dell’ordine hanno intensificato la loro presenza sul territorio con un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto delle principali forme di illegalità. Nel dettaglio, la Polizia di Stato della Questura di Lucca ha operato congiuntamente agli equipaggi della Polizia Municipale di Lucca, concentrando l’attività sulla prevenzione dei reati predatori, sul contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e sul rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Controlli nel centro storico: un 46enne arrestato, più di 80 persone identificateNel centro storico di Genova proseguono i controlli anticrimine delle forze dell’ordine.

Controlli straordinari sul territorio, un arresto e 160 persone identificateA Firenze, un'operazione di controllo ha portato all'arresto di un sospetto e all'identificazione di oltre 160 persone, nell'ambito di un'iniziativa speciale contro i reati e la presenza di stranieri irregolari.

