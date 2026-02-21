Controlli in tre centri massaggi a Bergamo | sanzioni per 10mila euro

La Polizia di Bergamo ha effettuato controlli in tre centri massaggi, scoprendo irregolarità che hanno portato a sanzioni per 10.000 euro. Durante l’operazione di venerdì pomeriggio, gli agenti hanno ispezionato le strutture, verificando le licenze e le condizioni igienico-sanitarie. Alcuni locali sono stati trovati senza autorizzazioni in regola. I controlli continueranno per garantire maggiore sicurezza e legalità nel territorio.

L'OPERAZIONE. Servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di venerdì da parte della Polizia di Stato di Bergamo, impegnata in città e in alcuni comuni limitrofi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle diverse forme di illegalità. Gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto della Polizia locale, hanno effettuato controlli in tre centri massaggi. Al termine delle verifiche sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 10mila euro. Avviate anche specifiche istruttorie per accertare l'adeguatezza strutturale e le condizioni igienico-sanitarie dei locali.