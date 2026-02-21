Controlli a tappeto nel carcere di San Donato | scovati e sequestrati sette telefonini

La polizia penitenziaria ha scoperto e sequestrato sette telefoni cellulari durante controlli approfonditi nel carcere di San Donato a Pescara. L’intervento mira a contrastare il traffico illecito di dispositivi tra i detenuti, che spesso cercano di comunicare con l’esterno. Gli agenti hanno ispezionato le celle e rinvenuto i telefoni nascosti tra le suppellettili. La scoperta evidenzia l’intensificarsi delle verifiche per fermare il fenomeno. Le indagini proseguono per individuare eventuali collegamenti con attività illecite.

Sette telefonini sequestrati nel carcere di San Donato di Pescara grazia all’operazione condotta dentro l’istituto dalla polizia penitenziaria. A confermarne l’esito, come riporta l’agenzia LaPresse è il segretario generale del coordinamento nazionale di polizia penitenziaria (Spp), Mauro Nardella, insieme al sindacalista, Gianluca Capitano. “I telefonini trovati (l’operazione è di venerdì 20 febbraio), così come quelli sequestrati nei giorni scorsi, erano nascosti in punti poco accessibili”, spiegano i due tornando a denunciare i problemi legati al sovraffollamento di detenuti, alla presenza tra loro di molti soggetti psichiatrici e alla carenza di personale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

