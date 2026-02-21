Consegnato a Carlo Ferraioli il premio Ristorante dell' anno Fioriti Figec | Un' indiscussa eccellenza del territorio

Come ogni anno i giornalisti enogastrnomici abruzzesi hanno assegnato il riconoscimento andato, per l'edizione 2026, allo storico ristorante di pesce di via Paolucci Consegnato il premio di “Ristorante dell'Anno” a Carlo Ferraioli, titolare dello storico ristorante di pesce di via Paolucci. Ad assegnarlo sono stati anche quest'anno i giornalisti enogastronomici della Figec Abruzzo (Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione) guidato da Donato Fioriti. Il pescarese Ferraioli, 62 anni, continua da anni dunque a essere un punto di riferimento obbligato per i palati fini della ristorazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it

