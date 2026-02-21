Consegnato a Carlo Ferraioli il premio Ristorante dell' anno Fioriti Figec | Un' indiscussa eccellenza del territorio
Come ogni anno i giornalisti enogastrnomici abruzzesi hanno assegnato il riconoscimento andato, per l'edizione 2026, allo storico ristorante di pesce di via Paolucci Consegnato il premio di “Ristorante dell'Anno” a Carlo Ferraioli, titolare dello storico ristorante di pesce di via Paolucci. Ad assegnarlo sono stati anche quest'anno i giornalisti enogastronomici della Figec Abruzzo (Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione) guidato da Donato Fioriti. Il pescarese Ferraioli, 62 anni, continua da anni dunque a essere un punto di riferimento obbligato per i palati fini della ristorazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Carlo Ferraioli vince il premio “Ristorante dell’anno” assegnato da Figec AbruzzoCarlo Ferraioli, proprietario del ristorante di pesce a Pescara, ha ricevuto il premio “Ristorante dell’anno” perché il suo locale si distingue per la qualità dei piatti e l’attenzione ai clienti.
