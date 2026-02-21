Conor Benn guadagnerà 15 milioni di dollari per l' accordo con la Zuffa

Conor Benn ha firmato un contratto con la Zuffa, ottenendo un guadagno di 15 milioni di dollari. La scelta ha suscitato molte reazioni tra appassionati e addetti ai lavori, che vedono in questa operazione un cambiamento importante per il settore. La cifra rappresenta uno degli accordi più elevati mai raggiunti nel mondo della boxe. La notizia si diffonde rapidamente tra gli esperti, che continuano a seguire gli sviluppi di questa partnership.

Nel panorama pugilistico odierno una mossa di notevole rilievo economico ridisegna le dinamiche di mercato per i big della boxe. Un atleta di profilo internazionale passa da una realtà consolidata a una nuova piattaforma, con un accordo che mette in chiaro la portata finanziaria della transizione. L'operazione riflette una strategia mirata a valorizzare la capacità di richiamare pubblico e attenzione mediatica, indipendentemente dai titoli in palio. La decisione di cambiare scuderia comporta un passaggio a Zuffa Boxing, brand legato al gruppo che controlla UFC e WWE, sotto l'ombrello di TKO Group Holdings.