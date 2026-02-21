Coni Buonfiglio | Privilegio abbracciare gli atleti anche quando perdono

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ha spiegato che il privilegio di incontrare gli atleti rimane forte anche dopo le sconfitte. Durante un'intervista a Sky Sport, ha condiviso aneddoti personali e ha parlato delle sfide di gestire le emozioni in un evento così importante. Ha anche sottolineato l’importanza di sostenere i partecipanti oltre il risultato sportivo. Buonfiglio ha concluso ricordando quanto sia fondamentale il rapporto diretto con gli atleti.

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ha tracciato a Sky Sport un bilancio dei Giochi alternando emozione personale e riflessioni strategiche. Parlando dei protagonisti, Buonfiglio ha raccontato di aver percepito le sensazioni giuste osservando Federica Brignone già prima della vittoria, confidando che quando è arrivato il successo “mi sono commosso e sono andato ad abbracciarla”. Ha inoltre ricordato che la scelta di nominarla portabandiera ha rappresentato per lei una spinta emotiva decisiva. Per la cerimonia di chiusura la designazione di Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi è stata motivata non solo dai risultati, ma anche dal profilo umano.🔗 Leggi su Sportface.it

