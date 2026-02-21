Congedi paritari | blocco in Parlamento famiglie in attesa

In Italia, la proposta di legge sui congedi parentali paritari resta bloccata in Parlamento, impedendo alle famiglie di ricevere sostegno immediato. La causa principale è la mancanza di un mandato ufficiale da parte della maggioranza in Commissione, che ha fermato la discussione. Diversi genitori attendono chiarimenti sulle modalità di condivisione dei compiti familiari, mentre le opposizioni chiedono un intervento rapido. La questione rimane al centro del dibattito politico.

La discussione sui congedi parentali paritari in Italia si è arenata alla Camera, con la maggioranza che al momento non ha fornito il mandato necessario per procedere con la discussione della proposta di legge. L’opposizione, che aveva presentato la proposta, ha espresso forti critiche per il ritardo e l’apparente mancanza di volontà di affrontare la questione. La situazione attuale solleva interrogativi sulla reale intenzione del governo di implementare un sistema di congedi parentali più equo tra uomini e donne, un tema di crescente rilevanza nel dibattito sociale e politico del paese. La proposta di legge, sostenuta da diverse forze politiche tra cui il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Azione, è giunta in aula senza il fondamentale via libera per l’assegnazione del relatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Portale della genitorialità: bonus, congedi e sussidi per famiglie e genitori accessibili da un’unica app digitaleL’Inps ha lanciato il Portale della genitorialità, perché molte famiglie trovavano difficile ottenere bonus, congedi e sussidi.

Le misure per le famiglie nella Legge di Bilancio: dalle mamme lavoratrici, ai congedi parentali alla carta “Dedicata a te”. Una sintesiLa Legge di Bilancio introduce misure dedicate alle famiglie con figli, tra cui supporti per mamme lavoratrici, congedi parentali e la carta “Dedicata a te”.

