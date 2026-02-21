Confesercenti incontro col sindaco di Savignano Il commercio al centro
Il sindaco di Savignano ha incontrato i rappresentanti di Confesercenti durante una nuova sessione di
Nuova tappa di ’A colazione con il sindaco’, l’iniziativa promossa da Confesercenti Ravenna-Cesena che favorisce il dialogo diretto tra amministrazione comunale e imprese del territorio. L’incontro con il sindaco Nicola Dellapasqua al bar Mapaleo di Savignano. Hanno partecipato il presidente Cesare Soldati, il direttore generale Graziano Gozi e il direttore dell’area Rubicone Davide Ricci, insieme ai commercianti del centro cittadino. Al centro del dialogo, le difficoltà che il commercio al dettaglio sta attraversando: dall’aumento dei costi di gestione ai cambiamenti nelle abitudini di consumo, fino alla concorrenza dell’ e-commerce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
