confesercenti incontro col sindaco di savignano il commercio al centro

Il sindaco di Savignano ha incontrato i rappresentanti di Confesercenti durante una nuova sessione di

Nuova tappa di ’A colazione con il sindaco’, l’iniziativa promossa da Confesercenti Ravenna-Cesena che favorisce il dialogo diretto tra amministrazione comunale e imprese del territorio. L’incontro con il sindaco Nicola Dellapasqua al bar Mapaleo di Savignano. Hanno partecipato il presidente Cesare Soldati, il direttore generale Graziano Gozi e il direttore dell’area Rubicone Davide Ricci, insieme ai commercianti del centro cittadino. Al centro del dialogo, le difficoltà che il commercio al dettaglio sta attraversando: dall’aumento dei costi di gestione ai cambiamenti nelle abitudini di consumo, fino alla concorrenza dell’ e-commerce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'A colazione con il sindaco' al bar di Savignano, confronto con Confesercenti: "Sostegno al commercio locale"Il sindaco di Savignano ha incontrato i commercianti al bar locale, un episodio legato alle difficoltà del settore.

Il futuro del commercio al centro dell'incontro di Confcommercio con la sindaca di RiccioneNel cuore di Riccione, si è tenuto un incontro tra Confcommercio e la sindaca Daniela Angelini, un momento di confronto e collaborazione volto a plasmare il futuro del commercio locale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.