Conferenza stampa Allegri | La corsa scudetto non è chiusa ma l’Inter è la favorita Potenzialmente farà 90 punti

Massimiliano Allegri ha dichiarato che il Milan non ha ancora perso le speranze di vincere lo scudetto, anche se l’Inter resta la favorita. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato che i nerazzurri potrebbero raggiungere i 90 punti in questa stagione. Allegri ha anche commentato le prossime sfide, sottolineando l'importanza di ogni singolo incontro. La lotta per il titolo si fa sempre più intensa in questa fase del campionato.

Inter News 24 Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match contro il Parma relative alla corsa scudetto. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, esprimendo ottimismo ma anche consapevolezza della difficoltà della situazione in campionato. Nonostante i sette punti di distacco dall’ Inter capolista, il tecnico livornese ha sottolineato che la corsa per lo scudetto è ancora lunga e che i rossoneri devono concentrarsi sulle prossime gare cruciali. LA CORSA SCUDETTO E LA FORZA DELL’INTER – « Il campionato è ancora lungo, ci sono 39 punti a disposizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

McTominay tiene viva la corsa Scudetto ma Inter ancora favorita per i bookScott McTominay ha siglato una doppietta nel confronto tra Inter e Napoli, contribuendo a un pareggio che mantiene aperta la corsa Scudetto.

