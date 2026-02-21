Condiviso l’allarme della Cgil Datori di lavoro al tavolo di crisi

Le associazioni datoriali hanno risposto numerose all’appello della Cgil, che aveva segnalato un aumento dei licenziamenti e delle difficoltà aziendali nel territorio. Molti imprenditori si sono presentati a un tavolo di crisi convocato per discutere le misure di sostegno e trovare soluzioni concrete. La situazione, ormai critica, riguarda soprattutto le piccole e medie imprese colpite dalla recessione. La discussione prosegue per cercare di arginare gli effetti dell’attuale crisi economica.

Rispondono in massa le associazioni datoriali all’invito della Cgil per affrontare la grave crisi socio-economica del territorio, di fatto in recessione. Un allarme, quello lanciato dal sindacato, condiviso dalle associazioni di categoria. "Ciò testimonia la preoccupazione diffusa, che non è quindi solo della Cgil, rispetto alle criticità ormai evidenti sul nostro territorio e mette in luce la necessità di accelerare i tempi di un confronto che non si limiti a registrare quanto sta accadendo, ma tenti di stimolare una discussione capace di individuare rapidamente soluzioni alla crisi". Così il segretario Claudio Cipolla, dopo il summit che, alla Camera del lavoro ternana, ha visto riunirsi i rappresentanti di molte associazioni datoriali: hanno partecipato Confindustria Umbria con il direttore Simone Cascioli, Confapi Terni con il presidente Michele Marinelli, Cna Umbria con il referente per l’area di Terni Daniele Stellati, Confartigianato Terni con il direttore Michele Medori, Confcommmercio Terni con il presidente Stefano Lupi, Confesercenti con il presidente Sergio Giardinieri, Legacoop Umbria con il presidente Danilo Valenti e Confagricoltura Umbria con il vicedirettore Paolo Maiolini.🔗 Leggi su Lanazione.it

