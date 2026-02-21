Concerti | 1 miliardo di euro in gioco l’Italia nel mirino

Il mercato dei concerti in Italia attira l’attenzione di grandi gruppi internazionali, spinti dalla forte domanda di biglietti che vale un miliardo di euro. La forte concorrenza tra le aziende si intensifica, poiché l’indotto del settore può arrivare a quattro miliardi di euro. Le aziende investono risorse per assicurarsi i migliori artisti e le location più prestigiose, puntando a incrementare la propria presenza nel mercato italiano. La corsa sembra destinata a continuare.

Il mercato dei concerti in Italia è al centro di una corsa all’acquisizione da parte di grandi gruppi internazionali, con un valore stimato in un miliardo di euro solo per la vendita dei biglietti, cifra che può quadruplicare considerando l’indotto. La Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, recentemente utilizzata per le Olimpiadi, rappresenta un esempio di come gli investimenti stiano puntando su nuove location per ospitare eventi live. Eventim e Live Nation sono in prima linea in questa competizione per controllare l’intera filiera, dal possesso delle strutture agli artisti. L’attenzione dei colossi dell’intrattenimento si concentra sempre più sul territorio italiano, attratti da un mercato in crescita esponenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

