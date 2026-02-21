Concentrato di eleganza Lo stile dei superyacht in soli undici metri

Il nuovo superyacht tender di Falcon Tenders ha attirato l’attenzione per il suo design raffinato e compatto. La collaborazione con Tim Heywood Design ha portato alla creazione di un modello di soli undici metri, ma ricco di dettagli di lusso. Questo esempio dimostra come l’eccellenza italiana si traduca in imbarcazioni eleganti e funzionali. I clienti cercano spesso soluzioni personalizzate e di alta qualità. La produzione di questo modello si è concentrata su precisione e stile.

È un concentrato di classe ed eleganza il nuovo superyacht tender custom di Falcon Tenders, realizzato in collaborazione con Tim Heywood Design. ll progetto è frutto dell'integrazione tra l'esperienza del cantiere nella costruzione di tender lungo 11 metri ad alte prestazioni, destinato a operazioni ship-to-shore e servizio ospiti. Il tender riprende proporzioni, equilibrio delle superfici e trattamento dei volumi tipici delle grandi unità, adattandoli a una piattaforma di dimensioni contenute, ma con impostazione tecnica e qualitativa coerente con gli standard del segmento superyacht. L'obiettivo progettuale è offrire un mezzo di servizio che mantenga continuità estetica con la nave madre, pur conservando una propria identità funzionale.