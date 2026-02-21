Con Pico Romagnoli anche le sculture si dematerializzano

Pico Romagnoli trasforma le sue sculture in opere che sembrano svanire in aria. Durante la mostra a Urbino, le sue creazioni prendono vita su fogli di carta e tele, creando un’illusione di profondità infinita. L’artista utilizza tecniche innovative per far sembrare le sculture quasi evanescenti e leggere. La mostra, aperta fino al 28 aprile alla Galleria Civica Albani, invita i visitatori a scoprire come l’arte possa sfidare i confini tra realtà e immaginazione.

Come si dematerializzano le sculture? Come le si porta su un piatto foglio di carta o rettangolo di tela senza rinunciare a una profondità quasi infinita? Bisogna visitare la mostra di Pico Romagnoli, promossa dal Comune di Urbino e aperta fino al 28 alla Galleria Civica Albani di via Mazzini (ingresso libero). Entrando, in fondo al lungo corridoio che in qualche modo preannuncia i tunnel di Romagnoli esposti alle pareti, c'è una scultura che ci attende. Un uomo inginocchiato, prostrato, fatto di rete metallica: accanto a un enorme codice a barre, suggerisce al visitatore un'umanità deprezzata.