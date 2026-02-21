comune in campo per il palazzo delle leghe

Il Comune si è attivato per intervenire sul deterioramento del Palazzo delle Leghe, un edificio storico della Fondazione Massarenti situato in Via Andrea Costa a Molinella. La struttura, ormai in condizioni preoccupanti, rischia di crollare se non si interviene rapidamente. Sono stati avviati sopralluoghi per valutare i danni e pianificare i lavori di restauro. La situazione del palazzo resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Continua a far parlare di sè il pericolante edificio della Fondazione Massarenti, sulla Via Andrea Costa a Molinella. Dopo le denunce di un residente, confinante con l’edificio, e varie relazioni di instabilità dei vigili del fuoco, mesi fa è arrivata anche un’ordinanza del Comune che intimava alla proprietà di intervenire per la messa sicurezza entro tre mesi. Termine scaduto già tempo ma, nonostante questo, come denunciato dallo stesso residente che ha anche proseguito per vie legali contro la Fondazione, nessuno è intervenuto. L’area rimane insalubre, con anche tracce di amianto, ha spiegato lo stesso vicino, i calcinacci caduti nei mesi non sono mai stati rimossi e parte dell’area esterna è inavvicinabile perchè totalmente instabile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

