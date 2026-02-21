Competenze di qualità per soccorrere il lupo

L’Azienda sanitaria di Macerata ha confermato di aver agito correttamente nel soccorrere il lupo ferito trovato a Recanati. L’intervento, effettuato con competenza e attenzione, ha portato al trasporto dell’animale, che però è morto nei giorni successivi. La decisione ha suscitato le critiche di alcune associazioni animaliste, che avevano contestato le modalità di gestione. La vicenda ha acceso discussioni sulla tutela degli animali selvatici nella zona.

Intervento e competenze di qualità nel soccorso al lupo ferito trovato a Recanati. Lo assicura l'Azienda sanitaria territoriale di Macerata, che interviene in maniera ufficiale sulla vicenda del lupo ferito, soccorso e deceduto nei giorni successivi, replicando alle contestazioni delle associazioni animaliste. Attraverso una nota firmata dal direttore del Servizio veterinario sanità animale, Alberto Tibaldi, l'Ast 3 ricostruisce tutta la vicenda. Secondo quanto riportato dall'azienda sanitaria, "l'8 febbraio alle 9.30 circa è pervenuta una chiamata al numero di emergenza da parte di un cittadino residente nel comune di Recanati, preoccupato per la presenza di un lupo all'interno della corte della propria abitazione e per la sicurezza della famiglia".