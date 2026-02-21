Como Shock | Juventus Ko in Casa 2-0 Allegri sotto pressione

Juventus Ko, il Como Stordisce lo Stadium: Una Serata da Dimenticare per Allegri. Torino è stata teatro di un’altra serata amara per la Juventus, sconfitta 2-0 in casa dal Como nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Un risultato che complica ulteriormente la stagione dei bianconeri, già scossi dall’eliminazione dalla Champions League, e che solleva interrogativi sulla tenuta di una squadra in evidente difficoltà. La sconfitta allo Stadium, arrivata con le reti di Vojvoda, rappresenta un colpo duro per la Juventus, che si trovava già in un momento delicato dopo l’uscita dalla competizione europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Juventus, KO shock: Como vince 0-2 all’Allianz, Spalletti nel dubbio.Il Como ha vinto 2-0 contro la Juventus all’Allianz, causando grande sorpresa tra i tifosi.

Zanetti sotto pressione a Verona: crisi di risultati e futuro in bilico dopo il ko a CagliariLa situazione del Verona si fa sempre più difficile.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ? Milan-Como 0-1 | Nico Paz SALTA la Juventus ? Pavlovic KO ?; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Italia ko con la Finlandia: terza sconfitta per gli azzurri Milano Cortina 2026; Leao ? Maignan SHOCK, Allegri ? 1-1 Milan e +7 Inter: Nico Paz-Juve OUT ?.

Juventus-Como 0-2, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Caqueret, Spalletti ancora koLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus-Como 0-2, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Caqueret, Spalletti ancora ko ... sport.sky.it

Juve, 3° KO di fila e FISCHI: DiGre+difesa Como STORICO: 0-2 senza Paz! | OneFootballFuori i co..., vogliamo 11 leoni sono i cori indirizzati ai giocatori. MINUTO 59 - Tegola per il Como: Fabregas perde Martin Baturina. Problema muscolare per il centrocampista croato: al suo posto ... onefootball.com

Primo tempo shock all'Allianz Stadium: la #Juventus va negli spogliatoi sotto di un gol contro il #Como. #Juventusnews24 x.com

Primo tempo shock all'Allianz Stadium: la #Juventus va negli spogliatoi sotto di un gol contro il #Como. #Juventusnews24 - facebook.com facebook