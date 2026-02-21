Commozione per il piccolo Domenico l' inchino davanti al Monaldi | Ti chiediamo scusa

Domenico, un bambino di 2 anni, ha perso la vita al Monaldi di Napoli dopo un intervento di trapianto di cuore. La causa del decesso è stata un’insufficienza post-operatoria. I familiari e il personale sanitario si sono ritrovati a esprimere il loro dolore, mentre i medici cercano di capire cosa sia andato storto durante la procedura. La comunità si stringe intorno alla famiglia nel momento di grande tristezza. La vicenda solleva domande sulla gestione delle emergenze in ospedale.

E’ il momento del dolore per il piccolo Domenico, il bambino di 2 anni morto al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore andato male. In tanti si sono stretti intorno alla famiglia, dalle istituzioni agli amici, ma non è mancata la solidarietà di quanti colpiti dalla tragedia si sono recati a Napoli per rendere omaggio al piccolo guerriero che si è spento dopo aver lottato per la vita. Tra di loro c’è anche un casertano. Il suo nome è Domenico, lo stesso del bimbo morto. L’uomo in mattinata si è recato a Napoli, è giunto davanti al Monaldi e si è inchinato per “chiedere scusa al piccolo Domenico”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Da Caserta al Monaldi, l’inchino del signor Domenico ‘per chiedere scusa’ al piccolo DomenicoDomenico, residente a Caserta, si è recato questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli per chiedere scusa al piccolo Domenico, che aveva incontrato durante una visita in città.

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.