Comizi elettorali in città Ecco le piazze individuate

Reggio ha deciso di assegnare specifiche piazze per i comizi elettorali, in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La giunta comunale ha approvato una delibera che individua le aree destinate ai discorsi pubblici, cercando di offrire uno spazio equo a tutti i candidati e sostenitori. Le piazze saranno allestite con punti di accesso e spazi delimitati per i comizi. Le autorità comunali si preparano a gestire gli incontri pubblici nei prossimi giorni.

La giunta comunale di Reggio ha approvato una delibera con cui individua gli spazi da destinare ai comizi elettorali in città, in vista del referendum del 22 e 23 marzo, al fine di garantire spazi per la comunicazione politica sulla consultazione a tutte le parti coinvolte. Gli spazi individuati sono: piazza Martiri del 7 Luglio, piazza Scapinelli, piazza Della Vittoria, piazza Prampolini, piazza San Prospero e parco Cervi. In considerazione del mercato che vi si svolge al martedì e al venerdì, le piazze Martiri del 7 luglio e Prampolini, potranno essere utilizzate in questi giorni soltanto al pomeriggio e alla sera.