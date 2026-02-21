Come sta Kamila Sellier la pattinatrice polacca ferita da un pattino ha rischiato di perdere l' occhio

Kamila Sellier ha riportato una ferita grave al volto dopo un incidente durante il quarto di finale di pattinaggio artistico femminile. La pattinatrice polacca è rimasta ferita quando un pattino le ha provocato una ferita profonda vicino all’occhio. I medici le hanno dato cure immediate, e ora si trova sotto osservazione. La sua condizione è stabile, ma deve ancora ricevere ulteriori trattamenti. La sua famiglia è vicina a lei in questo momento difficile.

La pattinatrice polacca ha riportato una profonda ferita alla guancia, ha perso molto sangue ed è stata portata in ospedale Ha riportato una profonda ferita al volto Kamila Sellier, la pattinatrice polacca che è rimasta ferita durante il quarto di finale della gara femminile dei 1.500 metri di short track di venerdì 20 febbraio. Tre le atlete finite sul ghiaccio, inclusa la campionessa azzurra Arianna Fontana. La gara è stata sospesa per permettere l’intervento dei soccorritori e le operazioni di soccorso. L'incidente è avvenuto in curva: la statunitense Kristen Santos-Griswold e la polacca Kamila Sellier, entrambe poi squalificate, erano impegnate nel sorpasso di Arianna Fontana.🔗 Leggi su Milanotoday.it

