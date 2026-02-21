Come si trasportano gli organi in sicurezza

Un bambino ha perso la vita a Napoli dopo aver ricevuto un cuore in cattive condizioni, evidenziando problemi nel trasporto degli organi. La vicenda solleva dubbi sulla gestione delle consegne e sulla qualità dei contenitori usati per preservare gli organi durante il viaggio. Le autorità stanno indagando sulle procedure adottate e sulla catena di consegna. La vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di migliorare le modalità di trasporto e garantire la sicurezza.

AGI - Il caso del bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato riporta in primo piano il problema della sicurezza del trasporto degli organi e dei contenitori usati. Quelli con il ghiaccio sono impiegati da 40 anni in Italia ma ora la nuova frontiera è la tecnologia Organ Care System, in grado di mantenere gli organi in condizioni di vita normali, a temperatura corporea, all'interno di involucri trasparenti che permettono di verificare in tempo reale la vitalità dell'organo. "Oggi ci sono apparecchiature a temperatura controllata, con mille funzioni in più, che sono più costose e quindi non tutte le strutture hanno", spiega all'AGI il professore Igor Vendramin, direttore della SOC Cardiochirurgia di Udine, "forse nel caso del bimbo di Napoli avrebbero evitato di trovarsi dopo ore di viaggio con un cuore congelato. 🔗 Leggi su Agi.it Muore e dona gli organi: "Esempio di umanità"Fermo si distingue per la sua generosità e senso di solidarietà. Donazione organi, l'Aido presenta uno spettacolo per gli studentiL’Aido presenta “Il CircoLo del Dono”, uno spettacolo teatrale dedicato agli studenti. Cosa succede a un organo dal prelievo al trapianto Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trasporto di organi per il trapianto, come funzionano i protocolli di sicurezza in Italia; Trapianto di cuore e altri organi: come funziona in Italia; Come si trasporta un cuore donato in attesa del trapianto: le procedure per ridurre il rischio di danni; Caso cuore danneggiato prima del trapianto: come si conservano gli organi da trapiantare. Come si trasporta un cuore donato in attesa del trapianto: le procedure per ridurre il rischio di danniLa vicenda del bambino di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, forse per un errore durante la conservazione e il trasporto ... fanpage.it Come sono conservati gli organi, destinati ai trapianti? Come avviene il trasporto?Dal prelievo dell'organo da trapiantare al suo impianto nel bambino che lo deve ricevere, tutte le fasi della «catena» che deve garantirne la corretta preservazione. Lo spiega la professoressa Lucrezi ... corriere.it L'elisoccorso è dovuto intervenire all'aeroporto. Un'aereo destinato a trasportare organi per trapianti si era guastato - facebook.com facebook Guasto tecnico all’elicottero trasporto di organi, equipe trapianto trasferita su un volo di linea x.com