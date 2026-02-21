Come l’Unione Europea sta restringendo lo spazio civico

In Europa, la parola “urgenza” si diffonde sempre di più, soprattutto tra i leader politici. Le decisioni rapide vengono motivate da minacce esterne e competizioni economiche. Questa pressione accelera le leggi e le restrizioni sui diritti civili, spesso senza ampie discussioni pubbliche. Le autorità adottano misure che limitano la libertà di espressione e di associazione. A volte, le azioni vengono prese senza consultare le organizzazioni della società civile. La situazione si sta evolvendo rapidamente.

C'è una parola che a Bruxelles circola con sempre maggiore disinvoltura: urgenza. Urgenza geopolitica, urgenza commerciale, urgenza difensiva. L'instabilità del mondo impone decisioni rapide, dice la Commissione europea di Ursula von der Leyen. La soluzione sembra essere un piano per alleggerire i vincoli interni, e ridurre le regole con cui nell'Ue si scrivono le leggi. Un blocco continentale dalla comunicazione sempre più accentrata, sempre più impegnato a diventare fortezza vuole meno consultazioni pubbliche, meno analisi d'impatto, meno passaggi tecnici e più velocità. Il bersaglio sono le linee guida sulla "Better Regulation", aggiornate nel 2021, che obbligano l'esecutivo europeo a motivare le sue proposte sulla base delle migliori evidenze disponibili e, nei casi più rilevanti, a sottoporle a valutazioni economiche, sociali e ambientali approfondite.