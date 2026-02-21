Come cambia il comportamento del cane dopo la sterilizzazione | luoghi comuni e cosa c'è di vero
La sterilizzazione del cane può modificare alcuni comportamenti legati alla sessualità, ma non il carattere complessivo. Un proprietario di un labrador ha notato che il suo animale smette di marcare il territorio in casa. Tuttavia, i risultati cambiano da cane a cane e dipendono anche dall’età in cui viene eseguita l’intervento. È importante consultare il veterinario per capire quali effetti aspettarsi nel singolo caso. Quali sono le reali conseguenze di questa operazione?
La sterilizzazione non cambia il "carattere" del cane, ma può influenzare i comportamenti sessuali. Gli effetti variano da individuo a individuo, dipendono dall’età e vanno sempre valutati con il veterinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa significa quando il cane ci lecca la bocca: i 6 motivi del suo comportamentoQuando il veterinario Marco Ricci visita il canile di Milano, nota subito che molti cani leccano spesso i visitatori, un comportamento che ha diverse radici.
“Il cane da solo in casa soffre”: cosa c’è di vero e quando accadeNelle case italiane, molti esitano a prendere un cane perché temono che possa soffrire da solo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Esame Terza Media 2026: come il voto in condotta decide l'ammissione e quando scatta la bocciatura; Lupi sempre più vicini alle città, la ricerca: si adattano ma temono ancora l’uomo; AI e gestione del rischio: perché l’intelligenza artificiale diventa una minaccia interna; Indicazioni di comportamento per i propri consulenti.
Ecco come si è evoluto il comportamento omosessuale nei primati non umaniIl comportamento omosessuale è comune in tutto il regno animale: si stima che più di 1500 specie siano state osservate mentre praticavano comportamenti omosessuali, dai ragni e dai nematodi ai bonobo ... lescienze.it
Con l’inverno cambia anche il comportamento dell’olio motore. A basse temperature diventa più viscoso e può influire su avviamento, usura ed efficienza complessiva. Nei primi secondi dopo l’accensione si gioca una parte importante della salute del m - facebook.com facebook
Troppo orgoglioso per ammetterlo .. speriamo che ora cambia atteggiamento verso Esme, è stato duro e cocciuto, in primis: orgoglioso .. quando si ama veramente l'orgoglio va a farsi benedire, è un dire, nel senso che in amore l'orgoglio non esiste, punto. x.com