Come cambia il comportamento del cane dopo la sterilizzazione | luoghi comuni e cosa c'è di vero

La sterilizzazione del cane può modificare alcuni comportamenti legati alla sessualità, ma non il carattere complessivo. Un proprietario di un labrador ha notato che il suo animale smette di marcare il territorio in casa. Tuttavia, i risultati cambiano da cane a cane e dipendono anche dall’età in cui viene eseguita l’intervento. È importante consultare il veterinario per capire quali effetti aspettarsi nel singolo caso. Quali sono le reali conseguenze di questa operazione?

La sterilizzazione non cambia il "carattere" del cane, ma può influenzare i comportamenti sessuali. Gli effetti variano da individuo a individuo, dipendono dall’età e vanno sempre valutati con il veterinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

